رئيس أركان الجيش الجزائري يزور الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

يصل مساء اليوم السبت، اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني بالنيابة، لدولة الإمارات تلبية لدعوة من رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع للجزائرية،" سيحضر اللواء شنقريحة فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس" (للأنظمة غير المأهولة وكذا "سيمتكس" لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما من 23 إلى 25 فبراير الجاري بأبو ظبي".

وأضاف ذات المصدر "هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتعتبر زيارة شنقريحة للإمارات، أول زيارة دولية منذ توليه قيادة أركان جيش البلاد بالنيابة، بعد رحيل الفريق أحمد قايد صالح.