محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، اللواء سامى الشناوى، لبحث إمكانات المحافظة الاقتصادية ومواردها وسبل دعم وإقامة المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات تنفيذًا، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تحقيق التنمية المستدامة وجذب استثمارات جديدة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات، مثل استكمال تخطيط بعض المناطق الصناعية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومناقشة الحلول الخاصة ببعض معوقات مشروعات توصيل المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية، والاتفاق على آليات التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن أول خطوة سعى لتنفيذها، منذ توليه مسئولية الإقليم، هي إعداد خريطة تنموية للمحافظة تحتوي على الفرص الاستثمارية الواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها، بجانب تنفيذ خطة تدريب وتأهيل العنصر البشري مهنيًا وعلميًا، وتنمية المواهب ورفع القدرات المتوافرة لديهم، وربط الخريجين من المدارس الفنية أو الكليات التطبيقية أو مراكز التدريب المهني بسوق العمل، بالإضافة إلى تكوين فريق عمل متكامل متخصص، يُشرف على تنفيذ المقترحات وما تسفر عنه هذه الخطة من نتائج وفرص استثمارية.