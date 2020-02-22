مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، بعدما صدمتها سيارة "ربع نقل" في قرية البلهاسي التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "مي. م. ر" عمر عامين، مقيمة في قرية البلهاسي إلى مستشفى سمسطا المركزي جثة هامدة بادعاء تعرضها لحادث تصادم.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفلة أمام منزلها في القرية صدمتها سيارة أثناء عودتها للخلف، فلقيت مصرعها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

