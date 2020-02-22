احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الليبية، السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية، المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.
وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ“قناة فبراير“ (خاصة)، إن المجلس صوّت، السبت، بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري ”5+5“.
وفي السياق ذاته، وصف عضو المجلس محمد معزب، شروط قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية، بـ“التعجيزية“.
واعتبر معزب في تصريح لقناة ”ليبيا بانوراما“ (خاصة)، تلك الشروط، بأنها ”مجرد مناورات“.
وفي 3 فبراير، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الجيش الليبي و5 آخرين من قوات الوفاق.
ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي؛ لحل الأزمة الليبية.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعلق مشاركته في محادثات جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.