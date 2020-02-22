كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. السلطات الإسرائيلية تقرر منع دخول سائحين من كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنها "قررت منع سائحين كوريا الجنوبية من دخول البلاد، بسبب مخاوف من حملهم فيروس كورونا الجديد"، حسب ما نقلت إذاعة "آي - 24 نيوز" الإسرائيلية، في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن "9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تواجدوا في إسرائيل لمدة 8 أيام".

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، في وقت سابق من ظهر اليوم، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يفيد بأن 9 سياح من كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا قد زاروا إسرائيل للسياحة لمدة ثمانية أيام متواصلة.

ونشرت القناة العبرية قائمة بالأماكن التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، مشددة على أن من اختلط بهم عليهم الدخول في حالة حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما كاملة.