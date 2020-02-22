إيران.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 حالات

توفي مواطن إيراني، اليوم السبت، كان مصاب بفيروس كورونا الجديد؛ ليبلغ عدد الوفيات بذلك إلى 6 حالات، حسب ما أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

ووجه آقازاده دعوة إلى جميع المواطنين في المحافظة لـ"الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان".

هذا وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.

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كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 28 شخصًا وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 أشخاص.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، عن انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد بالبلاد ارتفع إلى 2236 شخصا، ووصلت أعداد المصابين إلى 75 ألف و465.