كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذا ما تتوعد تركيا بتقديمه إلى العالم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم تركيا بتقديم بإرسال العناصر موالية لها إلى سوريا، وتقوم تلك العناصر بقتل المدنيين والعسكريين السوريين.

وأفادت تقارير لـ"بي بي سي" عن موافقة العناصر الموالية لتركيا، على القتل بجانب عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة إدلب السورية، حسب ما ذكرت منصة "مداد نيوز".

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وقال المرصد السروي لحقوق الإنسان: لقد جرى نقل تلك العناصر إلى ليبيا؛ لإشعال الفوضى في طرابلس، وحاولة وقف تقدم الجيش الليبي وتحرير العاصمة من الميليشيات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أقر للمرة الأولى، يوم أمس الجمعة، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، وذلك في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".