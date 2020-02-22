كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارون: لبنان غير جاهز لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الكثر من المواطنين اللبنانيين إلى العديد من الصيدليات؛ لشراء المستلزمات الواقية كالكمامات ومعقمات اليدين، عقب إعلان وزير الصحة اللبناني حسن حمد، يوم أمس الجمعة، إصابة سيدة قادمة من إيران بفيروس كورونا الجديد.

وكان ارتفاع أسعار الكمامات وفقدانها من معظم الصيدليات في لبنان، بسبب قيام بعض التجار ببيع الكمامات بكميات كبيرة إلى دول خارجية قبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان.

وكان رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي قد أكد في وقت سابق، أنه قبل ظهور فيروس كورونا في لبنان تم تصدير الكمامات لبعض الدول، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت قراراً بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع تصدير أي كمامات إلى الخارج.

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وأوضح نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون، في حديث تلفزيوني،​ أن "المستشفيات بدأت منذ مدة بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​ على التدريب للوقاية من فيروس ​كورونا​، إلا أن لبنان غير جاهز لمواجهة كورونا".

وقال هارون: إننا "لدينا أزمة، ​المستلزمات الطبية​ التي نحن بحاجة لها للوقاية من فيروس كورونا فيها نقص، كالكمامات والكفوف وغيرها من المستلزمات، ونحن نواجه صعوبة لتأمين الكميات الكافية".

كما أشار إلى أن "هناك صعوبة للوقاية من كورونا في لبنان بسبب نقص المستلزمات الطبية، كما أن التجار رفعت الأسعار بشكل كبير، ورغم ذلك نحن طلبنا المستلزمات إلا أنه لم يتم تأمينها".

وطلبت وزارة الاقتصاد منع تصدير الكمامات وكل المعدات التي يمكن استخدامها في الوقاية من فيروس كورونا، مشددة على أنها "ستعمل على منع استغلال المواطنين في موضوع الكمامات".