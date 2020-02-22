كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لبنان تعلن منع المواطنين من السفر للمناطق التي سجلت إصابات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم السبت، توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بفيروس "كورونا" في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا.