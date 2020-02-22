أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || بسبب "كورونا".. السلطات الإيرانية تغلق جامعات ومدارس مدينتين

قررت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، إغلاق المدارس والجامعات والمراكز التعليمية في مدينتين مركزيتين للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما أفادت وسائل إعلام. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا ترد على هجوم للجيش السوري بقصف مدفعي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، مقتل أحد جنودها جراء قصف للجيش الوطني السوري في محافظة إدلب، لافتة إلى أنها ردت على الهجوم بقصف أسفر عن تدمير 21 هدفًا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || علماء: فيروس "كورونا" ينتشر بدون أعراض

قال علماء في الصين إن سيدة صينية تبلغ من العمر 20 عامًا من ووهان سافرت على بعد مئات الأميال إلى مدينة أخرى يعتقد أنها أصابت به خمسة من أقاربها دون أن تظهر عليها علامات العدوى، مما يقدم أدلة جديدة على أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بدون أعراض.

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