كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية تعلن مقتل الجندي رقم 16 في مدينة إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، قتل جندي تركي في مدينة إدلب السورية، في هجوم نفذته القوات الحكومية السورية بقنبلة، ليصبح بذلك الجندي التركي رقم 16 الذي يلقى حتفه في فبراير الجاري.

وأعلنت مصادر في إقليم غازي عنتاب التركي، في وقت سابق من اليوم، أن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة، نفذته قوات الجيش السوري في منطقة إدلب بسوريا، وإن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها؛ للتصدي لهجوم تشنه القوات السورية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة لفصائل المعارضة.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا يوم أمس الجمعة، إلى وقف إطلاق النار فورًا في منطقة إدلب السورية "لإنهاء الكارثة الإنسانية، ولتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وقال جوتيريش: "لنحو عام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية، بدعم ضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".

وأضاف: "هذا الكابوس الذي صنعه البشر لمعاناة الشعب السوري المطولة يجب أن يتوقف، ويجب أن يتوقف الآن".