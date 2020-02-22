بسبب "كورونا".. السلطات الإيرانية تغلق جامعات ومدارس مدينتين

قررت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، إغلاق المدارس والجامعات والمراكز التعليمية في مدينتين مركزيتين للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما أفادت وسائل إعلام.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني: أن "الإغلاق سيبدأ يوم غد الأحد ويستمر لمدة يومين في مدينة قم؛ حيث توفي شخصان بسبب الفيروس، وأسبوع في مدينة أراك".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.

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وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 28 شخصًا وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 أشخاص.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت منظمة الصحة العالمية في يوم 31 ديسمبر الماضي، تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" الجديد بالبلاد ارتفع إلى 2236 شخصا، ووصلت أعداد المصابين إلى 75 ألف و465.