كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تكشف بالأرقام جرائم الإصلاح اليمني بتعز منذ مايو من العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز اليمنية، عن الأحداث التي شهدتها المحافظة الواقعة تحت سلطة حزب الإصلاح منذ مايو من العام الماضي، وفقًا لموقع اليمن العربي.

هذا وبحسب إحصائيات لتقارير أممية عن الجرائم، التي حدثت في محافظة تعز التي تقع تحت سيطرة حزب الإصلاح من شهر مايو عام 2019 وحتى يومنا هذا 22 فبراير 2020م:

*تم اغتيال وقتل مايزيد عن 380 مواطناً - اقتحام للمنازل عدد 231 حالة - اختطاف للمواطنين عدد 154 حالة - اخفاء قسري عدد 84 حالة - نهب أراضي عدد 197 حالة - استيلاء مسلح على مباني عدد 72 حالة - اعتداء مسلح على المواطنين عدد 579 حالة - سرقة ممتلكات عدد 645 حالة.

وقالت المصادر: إن "95% من هذه الجرائم قامت بها مليشيات وعصابات مسلحة تنتمي إلى مؤسستي الجيش والأمن، وتستخدم سلاح وأطقم الجيش والأمن وتخرج أحيانًا لارتكاب هذه الجرائم بصفة رسمية تحت مسمى حملة أمنية، ثم يأتي من يقول أن الأمن في مدينة تعز مستتب والإعلام هو من يشعل الوضع".