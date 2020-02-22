كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيان يمنيان يكشفان دور الإخوان المشبوه المرتبط بالإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي اليمني محمد سعيد باحداد: إن "الإخوان هم أساس الإرهاب، فلو نظرت إلى أسامة بن لادن فستجد أنه كان من الإخوان".

وأضاف باحداد: "ولو نظرت للبغدادي في تنظيم داعش فستجد أنه أيضا كان من الإخوان، في الواقع لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان، والإخوان هدفهم الرئيسي يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية متطرفة".

‏كما ذكر الصحفي اليمني حسين القملي: "المخطط الإخواني المشبوه بالارهاب أصبح واضحًا للعيان وبيّن حجم العداء والكراهية من قِبل حكومة الشرعية ضد الجنوب الامر، الذي يفرض ضرورة الانتباه جيدًا على مختلف الأصعدة للتصدي لهذه المؤامرة".