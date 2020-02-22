بضربات الجزاء.. ريال مدريد ينهي مسار أكاديمية محمد السادس في بطولة “الكأس”

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، مسار فريق أكاديمية محمد السادس في بطولة الكأس القطرية، بضربات الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقدم لاعبو أكاديمية محمد السادس مباراة جيدة، إذ أوقفوا هجمات الفريق الإسباني طيلة الشوط الأول، قبل أن يسجل ريال مدريد هدف السبق في الدقيقة 53 عن طريقه ماريو ريليفس، قبل أن يحاول الفريق المغربي تعديل النتيجة طيلة الشوط الثاني، ويتحقق له ذلك في الدقيقة 88 برأسية صلاح الدين شفاني.

ولم تسعف ضربات الجزاء فريق الأكاديمية في العبور إلى النهائي، بعدما ضيع لاعبيه ركلتين، سمحتا لريال مدريد بالفوز بنتيجة 5/3.

وكان فريق أكاديمية محمد السادس قد تأهل إلى ربع النهائي إثر تصدره للمجموعة الثالثة، التي ضمته مع فريقي “إنتر ميلان” الإيطالي ثاني المجموعة، والتينوردو التركي، في حين رينجرز تأهل كثاني المجموعة الأولى، التي ضمته مع فريقي أكاديمية أسباير، المتصدر، وسوون سامسونج الكوري، فيما عبر دور الربع بفوزه على “غلاسكو رينجرز” الاسكتلندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.