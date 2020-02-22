فيروس “كورونا” يتسبب في تأجيل مباريات الدوري الإيطالي

فرض انتشار فيروس “كورونا”، تأجيل مجموعة من الأحداث الرياضية في إيطاليا، وآخرها مباراة دوري الدرجة الثانية بين “إسكولي” و”كريمونيزي”، والتي كانت مقررة أن تجرى عصر اليوم بملعب “ملعب شينو إليلو ديل دوكا” بمدينة “إسكولي”، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من “السيري B”.

وبعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” بإقليم “لومبارديا”، تقرر تأجيل مباراة “إسكولي” و”كريمونيزي” خوفا من انتشار المرض، كما تم إلغاء مباراة “بياتشينسا” بالدرجة الثالثة صباح اليوم، وهو ما فرض إيقاف الأنشطة الرياضية بإيطاليا بشكل مؤقت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنه تقرر تأجيل 42 مباراة لكرة القدم في إقليم لومبارديا بسبب حالة الطوارئ، وألغيت مباريات في الدوري الإيطالي للكرة الطائرة والسلة لتجنب تفشي الفيروس في المدن المحيطة بها.

وكان فيروس كورونا قد أدى لوفاة أزيد من 2345 شخصا في الصين ونحو 12 شخصا في بلدان أخرى انتشر فيها، فيما تجاوز عدد الإصابات 77 ألف حالة.