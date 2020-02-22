شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل إصابتين جديدتين بـ «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني (70 عامًا) وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة.
وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجة الزائر الإيراني (64 عاما)، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي الفيروس وضمانا لسلامة المجتمع.
وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل إصابتين جديدتين بـ «فيروس كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.