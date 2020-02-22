شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بريكست... جوازات السفر الزرقاء تعود إلى البريطانيين والان نبدء بالتفاصيل

تعود جوازات سفر المواطنين البريطانيين إلى اللون الأزرق مجددا بدءا من آذار/مارس، بفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كان المواطنون البريطانيون يجوبون العالم بجوازات السفر الزرقاء لسنوات، ولكن في 1988 بدأت الحكومة البريطانية إصدارها باللون الأحمر الداكن تماشيا مع اللون المعمول به في الاتحاد الأوروبي. وسوف تظل جوازات السفر ذات اللون الأحمر الداكن سارية حتى موعد انتهائها.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في بيان اليوم السبت: "بالعودة إلى التصميم المميز الذي يجمع بين الأزرق والذهبي، سوف يرتبط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية ولا يمكنني الانتظار طويلا حتى أسافر مستخدمة واحدا منها".

وقاد المتشددون من الموالين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الحملة من أجل العودة إلى جوازات السفر الزرقاء، وغضب الكثير من البريطانيين عندما علموا أن شركة فرنسية هي التي أنتجت وثيقة السفر.

ورغم أن بريطانيا تنأى بنفسها عن الاتحاد الأوروبي، فسوف تنضم إلى أكثر من 80 دولة أخرى تصدر جوازات سفر زرقاء.