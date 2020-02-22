نائب عن التغيير: لن اصوت على كابينة علاوي ومعظم الاسماء حزبیة ومن مزدوجي الجنسیة

اكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، البست، أنه لن يصوت على كابينة محمد توفيق علاوي، مشيراً الى أن معظم الاسماء اهواؤهم حزبیة ومن مزدوجي الجنسیة.

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