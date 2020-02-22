إصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا ضمن منطقتي الشعب والحبيبية شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "انفجار العبوتين أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة".



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