المرور تعلن قطع جسر بيرون سايد واحد لمدة 25 يوماً اعتباراً من يوم غد

اعلنت المرور العامة، السبت، عن قطع جسر بيروت سايد واحد لمدة 25 يوماً اعتباراً من يوم غد لوجود اعمال صيانة من قبل امانة بغداد. وقالت المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سوف يتم قطع جسر ساحة بيروت السايد القادم من المستنصرية بأتجاه المهندسين اعتباراً من يوم الغد الأحد المصادف 2020/2/23 من الساعة العاشرة صباحاً".



وأضاف البيان أن القطع "سيكون لمدة خمس وعشرين يوم وذلك لوجود اعمال صيانة واكساء من قبل امانة بغداد".

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