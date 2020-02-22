مصدر سياسي: الحلبوسي ابلغ علاوي بأن يختار وزراء حكومته من كفاءات المجتمع

افاد مصدر سياسي مطلع بإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ابلغ رئيس الوزراء المكلف ان يختار وزراء حكومته من كفاءات المجتمع. وكشف المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي ابلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خلال لقاء جمعهم قبل أيام بإن يذهب ويختار وزراء حكومته من كفاءات المجتمع كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والقضاة الذين يتمتعون بالكفاءه و النزاهة ويشهد لهم القاصي والداني والعراق فيه عدد كبير من الكفاءات".



واستشهد الحلبوسي اثناء اللقاء بـ "القاضي المتقاعد رئيس استئناف الانبار السابق ( حافظ جميل الفهداوي ) الذي خدم العراق وخدم القضاء زخدم محافظته"، مبيناً أن "القاضي الفهداوي لم يجني من خدمته للدولة العراقية الا ركام دار تم تفجيره من قبل تنظيم داعش".

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