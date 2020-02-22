اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، قرب سوق شعبية ضمن منطقة المعالف ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.