المنافذ الحدودية تصدر بياناً بشأن 'فيروس كورونا'

وأضافت أنه "تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية وممارسات ميدانية لفحص المسافرين الوافدين للتأكد من خلوهم من الإصابة فضلاً عن تشكيلها"، مبينة أنه "تم تشكيل لجنة في مقر الهيأة (خلية ازمة) لمتابعة الإجراءات المتخذة على مدار الساعة بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وأوضحت الهيئة، أنه "كانت هنالك عدة زيارات من قبل المحافظين للمنافذ الحدودية للاطلاع عن كثب عن هذه الإجراءات، ففي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط كانت هناك زيارة من قبل محافظ واسط عادل الزركاني يرافقه مدير عام صحة المحافظة وقائد شرطتها وكانت لهم جولة في ميدانية في المنفذ للاطلاع على تفاصيل عمل المفارز الطبية المتواجدة والتي بدورها وزعت الكمامات والبدلات والكفوف الواقية وتجهيز كرفان خاص مجهز بالكاميرا الحرارية الفاحصة"، مبينة أنه "سبق هذه الزيارة لقاءات مستمرة من إدارة المنفذ للمحافظة واللقاء بمحافظها ودائرة الصحة التابعة لها لاعلامهم بالاحتياجات الضروري الواجب توافرها من ملاكات طبية وأجهزة طبية لفحص الوافدين إلى العراق".
وفيما يخص محافظة ميسان، "زار محافظها علي دواي يرافقه مدير عام صحة المحافظة منفذ الشيب الحدودي للاطلاع على سير العمل الطبي في المنفذ والوقوف على الاحتياجات التعزيزية من أجهزة وملاكات طبية".
ولفت إلى أنه "بنفس الوتيرة في مطارات (النجف الاشرف، بغداد، البصرة) تواجد الكوادر الطبية في صالات المطار وبدعم من ملاكات هيأة المنافذ الحدودية تستنفر جهودها لفحص الوافدين بالاجهزة الطبية الحديثة وبكوادر مهنية متخصصة ،وكان لمحافظ النجف الاشرف حضور في المطار واللقاء بإدارة المنفذ والاطلاع على آلية عمل تلك المفارز الطبية".
وأكدت الهيئة، أنه "فيما يخص المنافذ الأخرى فقد حذت حذو المنافذ المتبقية في الإجراءات (مندلي والمنذرية) في محافظة ديالى (الشلامجة وسفوان) في محافظة البصرة (القائم وطريبيل) في محافظة الانبار التي عززت المنفذ بالمستلزمات الطبية والكوادر".
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