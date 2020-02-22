السيسي لمبعوث إثيوبيا: نسعى لإنجاح مفاوضات سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سعى بلاده لإنجاح المفاوضات الجارية حول ملف سد النهضة بواشنطن، ومع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال الرئيس المصري خلال لقائه هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، بالقاهرة، إن المفاوضات تحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف في الدول الثلاث.

وأضاف أن الاتفاق حول سد النهضة سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم.

وتابع أن ذلك من شأنه تحقيق مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.

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وأوضح بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية، أن رئيس وزراء إثيوبيا السابق، استعرض خلال اللقاء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وتابع متحدث الرئاسة المصرية، أن "ديسالين" أكد إهتمام بلاده الذي وصفه بـ" الكبير" لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.

كما تضمنت المباحثات التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة.







كما أشاد رئيس وزراء إثيوبيا السابق، برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك " جسد عودة مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية".

كما استعرض السيسي ثوابت سياسة مصر التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لإثيوبيا، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.