بالصور.. آلاف الجزائريين يحيون الذكرى الأولى للحراك الشعبي

تجمع آلاف الأشخاص في قلب العاصمة الجزائرية، السبت، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي غير المسبوق الذي يهز البلاد.

وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي، الذي تحول إلى رمز لتجمعات الحراك في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة، حين كانت تجرى المظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ عام في العاصمة.

وهتف المتظاهرون المتجمعون أمام المبنى "الشعب يريد إسقاط النظام" من غير أن تتدخل الشرطة.





وكتب على لافتة عريضة "لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية"، تنديداً بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ استقلال البلاد عام 1962.

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ووجهت دعوات إلى المتظاهرين، السبت، على شبكات التواصل الاجتماعي في الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحركة الاحتجاجية التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة؛ للمطالبة بتغيير "النظام" الحاكم بالكامل.

وعشية الذكرى، خرج الجزائريون، الجمعة، في مسيرات حاشدة في العاصمة والعديد من المدن، في رد كاسح على تصريحات أخيرة للرئيس عبدالمجيد تبون المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال فيها "في الشارع بدأت الأمور تهدأ".





بدأ الحراك قبل عام، عندما خرج آلاف الجزائريين الذين كانوا يعدون غير مسيسين ومستسلمين للأمر الواقع، يوم الجمعة في 22 فبراير/شباط 2019 في مسيرات حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان عاجزاً عن الكلام، لولاية خامسة.

وبعد أقل من 6 أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية، دفعت الأعداد المتزايدة قيادة الجيش، عماد النظام، إلى مطالبة بوتفليقة بالاستقالة، وهو ما حصل في 2 أبريل/نيسان الماضي، لكن الحراك الشعبي المطالب بتغيير كامل للنظام ويرفض أن تتولى السلطات الحالية العملية، لم يتمكن من منع انتخاب عبدالمجيد تبون، الذي كان مقرباً من بوتفليقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في اقتراع شهد مقاطعة قياسية زادت على 60% من الناخبين.