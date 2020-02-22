تونس تضبط "ثالث" وكر للإرهابيين خلال أيام

أعلنت مصادر أمنية تونسية، السبت، العثور على مخيم لعناصر إرهابية في جبال القصرين هو الثالث خلال أيام.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني قوله: "إنه جرى العثور على المخيم خلال عمليات تمشيط وسط المرتفعات الجبلية بالقصرين".

وبحسب المصدر، عثر بداخل المخيم على أواني طبخ وبقايا أدوية ومادة لتعقيم المياه وأدوات للحفر.

وهذا هو المخيم الثالث الذي يتم العثور عليه في مرتفعات القصرين خلال أقل من أسبوعين حيث تتحصن جماعات مسلحة.

وعثر في المخيمين السابقين على معدات تستخدم في صناعة ألغام تقليدية.

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ونفذت تلك الجماعات هجمات وكمائن ضد دوريات للجيش في المرتفعات منذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب بعد 2011.

والثلاثاء الماضي ، تمكنت وحدات الأمن التونسية بمحافظة القصرين، من ضبط وكر للإرهابيين يحتوي على معدات حديثة وخرائط لبعض المؤسسات وذخائر حية معدة لأغراض عدائية.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة لـ"العين الإخبارية" بأن الأمن التونسي عثر على بعض المؤن الخاصة بالإرهابيين دون التمكن من إلقاء القبض على تلك العناصر.

وتابعت المصادر أن هناك عمليات تمشيط يومية للمحافظات الحدودية مع الجزائر (محافظات: الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة) والتي تتميز جغرافيتها بكثافة الجبال وتضاريسها الوعرة.

وكانت القوات الأمنية في تونس ضبطت في يناير/كانون الثاني بمنطقة بني خداش من محافظة مدنين، أسلحة تركية الصنع كانت متجهة من ليبيا إلى تونس.

وأعلنت وزارة الداخلية حينها أن الأسلحة تضمنت 35 قطعة سلاح متطورة الصنع تم حجزها لدى الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب.