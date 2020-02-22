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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرية الإيرانية تحتجز سفينة أجنبية في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
احتجزت، البحرية الإيرانية، السبت، سفينة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحاراً أجنبياً كانوا على متنها.
وكانت البحرية الإيرانية قد احتجزت في شهر سبتمبر 2019، سفينة أجنبية في مياه الخليج، بتهمة تهريب وقود، وأوقفت 12 بحاراً من الجنسية الفلبينية.
وأفاد التلفزيون الإيراني، حينها، بأن قوات البحرية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألفا و900 لتر من الوقود المهرب.
كما احتجزت في يوليو الماضي، ناقلة نفط أجنبية تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.
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