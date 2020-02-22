لبنان: الاشتباه بإصابة أربعة بالكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، والذي يخضع لإشراف وزارة الصحة عن "الاشتباه بإصابة أربع أشخاص بفيروس "كورونا من ضمن المسافرين القادمين من مدينة قم الإيرانيّة إلى بيروت أوّل من أمس". وأشارت المستشفى في بيان صحفي إلى "أنه لم يتم التأكّد حتى الآن من إصابة هؤلاء الأربعة بالفيروس"، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع جميع المسافرين القادمين على متن الطائرة التي تم تأكيد نقلها امرأة مصابة بالفيروس، وأنها تجري الفحوصات اللازمة لهم، وقد دعت بعضهم إلى عزل أنفسهم رغم عدم إصابتهم بالفيروس". بدوره أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح أن "حالة السيدة المصابة بالكورونا في تحسّن أما الحالتان المشتبه بإصابتهما في منطقة النبطية فهما تحت المتابعة الدائمة"، لافتاً إلى أنه "سيتم تفعيل الإجراءات المتبعة بخصوص الكورونا أكثر فأكثر".

