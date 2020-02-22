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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة إضافية جراء كورونا المستجدّ ترفع عدد الوفيات في إيران إلى خمسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
أعلنت إيران اليوم السبت وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء في الجمهورية الإسلامية إلى خمسة وعدد الإصابات إلى 28. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور في تصريح عبر التلفزيون الرسمي "لدينا عشر إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19". وأضاف "للأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي". ولم يحدد المتحدث مكان الوفاة إلا أنه أوضح أن ثمانية من بين المصابين بالفيروس يعالجون في مستشفى في مدينة قم المقدسة على بعد 150 كلم نحو جنوب طهران ومصابين آخرين في العاصمة. وأعلنت إيران الأربعاء أن أول حالتي وفاة جراء المرض وهما إيرانيان مسنّان، سُجلتا في قم، التي تُعدّ مركزاً لدراسة الفقه الإسلامي وتجذب علماء الدين من إيران وخارجها. وهاتان الضحيتان هما أول حالتي وفاة جراء المرض في الشرق الأوسط. وأشار جاهانبور إلى أن أجرت مذاك فحوصاً لـ785 شخصاً مشتبه بإصابتهم. وقال إن "معظم الحالات هم إما من سكان قم" أو أشخاص أقاموا فيها. والخميس، حظر العراق والكويت المجاورين لإيران السفر من وإلى الجمهورية الإسلامية، ومنعا دخول الإيرانيين الذين يتدفّقون بالملايين على النجف وكربلاء لزيارة العتبات الشيعية المقدسة.
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