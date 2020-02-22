إجراءات صارمة بمطار بيروت لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

قررت خلية الأزمة الوزارية بقيادة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وجميع محطات العبور لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد. وناقشت اللجنة الوزارية برئاسة دياب صباح اليوم في السراي الحكومي موضوع فيروس كورونا، وقررت "تخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس، وإليها، على أن يصدر تعميم تفصيلي يتعلق بمختلف إجراءات الوقاية". وأعلنت اللجنة أنه "سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة الى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار". وأعلن وزير الصحة حمد حسن خلال جولة اليوم بعدد من المستشفيات الحكومية جنوبي البلاد، أنه "لا يوجد حتى الآن سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا في لبنان،" والحالتان اللتان أعلن أمس "الاشتباه بإصابتهما في حالة حجر صحي منزلي وتبين أنهما لا تعانيان من أية عوارض". وأوضح الوزير أن "الخوف مشروع، كذلك الحذر، لكن الهلع المفرط لا داعي له". وأشار إلى أن "الالتزام بالإجراءات على الموانئ الجوية البرية والبحرية إلزامية ويجب أن تكون مشددة، وشددنا في جولتنا اليوم على الالتزام بهذه المعايير وبالخطط، والاحتياط واجب". كما أشار إلى أن العلاج هو "علاج وقائي فقط ولا يوجد علاج آخر". وكان وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة قرر في وقت سابق منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية. وجاء ذلك "تداركاً لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظرا لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة". وتشمل الأدوات القفازات المطاطية، وكمامات الوجه، وأجهزة التنفس، والأقنعة الواقية للوجه. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم، بأن مستشفيات مدينة صور اتخذت التدابير الاحترازية لمرضى المستشفيات والعاملين والزوار، من خلال وضع القناع الواقي، والتعقيم العام لليدين. ووفق الوكالة، نشرت الجمعيات والصليب الأحمر اللبناني تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد19". وكان وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، أعلن في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي لامرأة دخلت لبنان على متن طائرة من مدينة قم الإيرانية الخميس، متحدثاً عن وجود حالتين أخريين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

