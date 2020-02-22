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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا الدفاع الروسي والتركي يناقشان الوضع في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. وجاء في بيان للوزارة الدفاع "تمت مناقشة قضايا استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اتصال هاتفي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وأضاف البيان "كما تم تبادل الآراء حول الوضع في سوريا". ولم تسفر محادثات جرت مؤخراً في موسكو بين روسيا وتركيا حول إدلب عن أي نتيجة. وأحرز الجيش السوري، المدعوم من روسيا، تقدماً في قتاله ضد الجماعات المسلحة المدعومة من جانب تركيا في إدلب.
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