شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق مؤسسات تعليمية في إيران على خلفية فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 قررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت. وقال التلفزيون إن الإغلاق سيبدأ الأحد ويستمر ليومين في قم، حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك. وأعلنت إيران اليوم وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء في إيران إلى خمسة وعدد الإصابات إلى 28.





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