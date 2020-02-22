انتقادات لحكومة الفخفاخ المقترحة بسبب تمثيل محدود للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

انتقد اتحاد المرأة في تونس رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، اليوم السبت، بسبب التمثيل المحدود للمرأة في الحكومة المقترحة. وقالت رئيسة الاتحاد راضية الجريبي إن حضور المرأة ضعيف في الحكومة المقترحة ولا ينسجم مع المشاورات التي جرت مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ. وعرض الفخفاخ حكومته الأربعاء الماضي وضمت 30 وزيراً ومنصبين كاتب دولة برتبة وزير. ولم يتجاوز التمثيل النسائي فيها نسبة 19 % بواقع أربع وزيرات وكاتبتي دولة. وسيعرض الفخفاخ الحكومة للتصويت من أجل نيل ثقة البرلمان يوم الأربعاء المقبل. وقالت الجريبي "سنضغط من أجل أن يعين رئيس الحكومة المكلف نساء في مواقع قيادية في المؤسسات العمومية والمناصب الهامة بالدولة". وتونس من بين الدول العربية القليلة التي تمنح فيها المرأة حقوقا واسعة كما ينص دستورها على أن "الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل جميع المسؤوليات، كما تسعى الدولة لتحقيق التمثيل المتساوي للنساء والرجال في المجالس المنتخبة".

