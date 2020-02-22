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إرتفاع قتلى الأتراك في أدلب خلال الشهر الجاري إلى 16 جندي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

إرتفاع قتلى الأتراك في أدلب خلال الشهر الجاري إلى 16 جندي

متابعات_الخليج 365

إرتفع عدد قتلى الأتراك في أدلب السورية، خلال هذا الشهر إلى 16 جندي، وذلك بعد أن قتل جندي اليوم السبت في هجوم لقوات الجيش السوري .

 

وقال إقليم غازي عنتاب التركي، إن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة نفذته القوات السورية في منطقة إدلب ليرتفع عدد قتلى الجنود الأتراك إلى 16 قتيلا خلال الشهر الجاري.

 

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وأضاف الإقليم التركي أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.

 

وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها للتصدي لهجوم تشنه قوات الجيش السوري بهدف استعادة السيطرة عليها.

 

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل اثنين من جنودها وإصابة 5 آخرين بعد شن سلاح الجو الروسي ضربات على مسلحين اخترقوا دفاعات الحكومة السورية في إدلب.

 

واتهمت روسيا، تركيا بتقديم الدعم المدفعي للإرهابيين الذين يقاتلون قوات الجيش السوري شمالي البلاد، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

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