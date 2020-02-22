ترند |عقوبات رادعة على 6 من لاعبي الأهلي والزمالك..وبلاغ للنائب العام ضد شيكابالا..وبراءة علاء وجمال مبارك..وموجة سيئة تضرب البلاد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، فريد الديب : ملفقة من البداية .. براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة، وتزامنا مع الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد، وبالأسماء.. إيقاف 6 لاعبين من الأهلي والزمالك بعد ’’خناقة‘‘ السوبر.. وعقوبة مغلظة على شيكابالا.. وتقرير الحكم يدين كهربا، وأزمة السوبر تشتعل.. الأهلي يشكو لاعبي الزمالك.. والأحمر يستعين بفيديوهات تدين الأبيض.. وبلاغ للنائب العام ضد شيكابالا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

فريد الديب : ملفقة من البداية .. براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءة علاء وجمال مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

والحاصلون على البراءة هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، رئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدار البنك الوطني سابقا، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، جمال محمد حسني مبارك 47 سنة "محبوس"، علاء محمد حسني مبارك 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد على القاضي 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، العضو المنتدب بشركة اتش. سي.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وقال فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك لـ RT: "جهودنا كللت بالنجاح والقضية ملفقة منذ البداية، والتعنت ضد علاء وجمال كان واضحا بدليل حبسهما احتياطيا لفترات طويلة والإفراج عن بقية المتهمين التسعة، ومن حق النيابة العامة الطعن خلال ستين يوما، وأتمنى غلق هذا الملف تماما لأن الحكم عنوان الحقيقة".

وكان علاء مبارك تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى "تويتر" أن "يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

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تزامنا مع الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة بالقاهرة والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على شمال الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12

وكانت الهيئة العمة للأرصاد، قد حذرت من طقس غير مستقر من السبت، وحتى الإثنين، وسط توقعات باضطراب الأحوال الجوية على البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ موجة البرد التي يشهدها الطقس مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أنَّ درجات الحرارة ستنخفض عن المعدلات لتتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنَّ الأجواء متقلبة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ والتي تمتد إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه يوجد نشاط للرياح مما يؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية في مناطق من البحر المتوسط خاصة غرب البحر المتوسط، أما البحر الأحمر فهو مهيأ لأعمال الصيد والملاحة.

تحذير هام

وأكّد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، ضرورة متابعة النشرة الجوية نظرًا لما تشهده من تقلبات جوية، محذرا من تخفيف الملابس أو الاتخداع بسطوع أشعة الشمس في بعض الأيام، مشيرا إلى أنَّه تبقي شهر تقريبًا على انتهاء فصل الشتاء، والذي من الممكن أن تحدث خلاله تقلبات جوية.

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بالأسماء.. إيقاف 6 لاعبين من الأهلي والزمالك بعد ’’خناقة‘‘ السوبر.. وعقوبة مغلظة على شيكابالا.. وتقرير الحكم يدين كهربا

شهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

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وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

وفي سياق متصل، استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف 6 لاعبين من الأهلى والزمالك عقب أحداث مباراة السوبر، واستدعت لجنة الانضباط بالجبلاية حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات للاستماع لأقواله في الأحداث المؤسفة.

إيقاف 6 لاعبين من الأهلي والزمالك

وبحسب "اليوم السابع"، تتجه النية لإيقاف ثلاثى الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور، بواقع 4 مباريات للأول و3 مباريات للثانى والثالث، بجانب غرامات مالية، وإيقاف ثلاثى الأهلي محمود كهربا ووليد سليمان وأجايى بواقع 3 مباريات للأول، واثنتين للثانى والثالث.

عقوبة مغلظة على شيكا

من جانبه، كشف مصدر باتحاد الكرة لموقع "سوبر كورة"، أن الأقرب هو توقيع عقوبة على شيكابالا تصل إلى إيقافه 4 مباريات بعد أحداث السوبر.

وقال المصدر، إنه سبق وتم تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه عقب مباراة نهائي كأس مصر أمام بيرميدز، لذا سيتم إيقافه 4 مباريات بعد تكرار الواقعة مع تغليظ العقوبة لتصل إلى 100 ألف جنيه.

أضاف أنه لن يتم قبول تظلم نادى الزمالك على العقوبة وتخفيفها بعد ذلك، خاصة وأن هذه المرة هي الثانية لشيكابالا.

وتابع أن لجنة الانضباط ترغب في إصدار عقوبة نهائية على اللاعب وعدم تخفيفها، لذا الأقرب إيقافه 4 مباريات.

تقرير الحكم يدين كهربا

على الجانب الأخر، أدان الحكم النرويجى سيفين أودفار موين الذى أدار مباراة السوبر، في تقريره كهربا لاعب الأهلى الذي حصل على البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة.

وكتب الحكم في تقريره أنه أشهر البطاقة الحمراء في وجه كهربا بعد المباراة، بعدما اعتدى على أحد لاعبى الزمالك بدون كرة عقب إطلاق صافرته معلنا نهاية اللقاء.

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أزمة السوبر تشتعل.. الأهلي يشكو لاعبي الزمالك.. والأحمر يستعين بفيديوهات تدين الأبيض.. وبلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبي الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظاً خارجة لجمهور ولاعبى الفريق لاتخاذ عقوبات ضدهم، وذلك عقب مباراة السوبر.

وقالت الصحيفة إن مسئولي الأهلي يرون أن بعض من لاعبي الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريي الفريق، حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على بعض لاعبي الأحمر.

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك

وفي سياق متصل، أعد مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإدارى للأبيض عقب المباراة.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك وأفراد من الجهاز الإداري هم من بدأوا في التشابك مع لاعبى الأهلي، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التى تدين الزمالك، حيث أعد مسئولو الأهلى فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبى الأبيض ضدهم، وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ العقوبات اللازمة.

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

وعلى صعيد متصل، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأقفادت صحيفة "الدستور" بأن المحامي قال في بلاغه "إنني غير منتمي ولا مؤيد ولا مشجع لأي فريق رياضي ولكن أصابني الفزع والهلع حينما توجة المبلغ ضدة شيكابالا لاعب في نادي الزمالك إلى جماهير الأهلي، عقب إعلان الحكم التتويج بمباراة السوبر المصري بدولة الإمارات الشقيقة."

وأضاف صبري: "وبعد تسجيل عبدالله جمعة لركلات الجزاء الخامسة وحسم البطولة، توجه المبلَّغ ضده إلى مدرجات النادي الأهلي وصدرت منه إشارات بذيئة حقيرة كان لها أسوأ الأثر فى نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، فضلًا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم".

وتابع: "هذا الفعل ساهم في إشعال الفتنة داخل الملعب ودخول اللاعبين في اشتباكات عقب انتهاء المباراة، وأن ما حدث فضلًا عن كونه تصرفًا غير مسئول، دون اكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولى عهد أبوظبى اللذين شملا الجميع برعايتهما."

وشدد المحامي على ضرورة محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملائهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون لكونها "تشكل أركان جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة إلى الدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا."

وأوضح المحامي أنه "لا يحق للاعب المذكور أن هذه الواقعة كانت بالخارج ولا يختص بها القضاء المصري وهذا الدفاع مردود عليه بأن المباراة كانت مذاعة علي كل الفضائيات وشاهدها كل مواطن وشاب وسيدة علي الأراضي المصرية مما ينعقد به الاختصاص للقضاء المصري."

وتمسك المبلغ بعد الاطلاع علي هذا البلاغ ومشاهدة الأسطوانة المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضد شيكابالا -محمود عبد الرازق- لاعب كرة قدم بنادي الزمالك الرياضي للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتوقيع أقصى عقوبة علية لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة للدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا بخلاف تسببة فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي، ظهر السبت، لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز، حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد.

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