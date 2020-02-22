سريع: سنزيح الستار عن أربع منظومات صاروخية للدفاعات الجوية

أعلن المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع أن "القوات المسلحة اليمنية ستزيح الستار غدا عن أربع منظومات صاروخية للدفاعات الجوية في معرض عبدالعزيز المهرم". وفي وقت سابق، كشف سريع أن "الدفاعات الجويه تمكنت من التصدى لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية واماراتيه بعدد من ​صواريخ​ فاطر-1 في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها اي مهام عدائية".

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