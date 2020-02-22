الأب بوعبود: علينا العمل على زرع بزور المواطنية الحقة المبنية على حب الوطن

أكد مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود في تصريح له بعد استقباله مرشد عام الجامعات في لبنان الأب روني الجميل اليسوعي أن "طلاب الجامعات في لبنان بحاجة إلى الرجاء والأمل بوطننا يؤمن لهم الإستقرار والحرية وييث فيهم الأمل والثبات في أرضهم"، لافتا الى أن "علينا العمل على زرع بزور المواطنية الحقة المبنية على حب الوطن واحترام الإنسان".
بدوره أثنى الجميل على عمل المعهد وعلى النشاطات التي يقوم بها في نشر الفن والثقافة في لبنان وخاصة تشجيع المواهب الشابة على الإنتاج الفني والفكر، آملا أن "تمر هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في أسرع وقت ممكن"، داعيا "الشباب الجامعي إلى الوعي واليقظة في هذه الظروف".
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