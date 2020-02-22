تجمع في ساحة ساسين للانطلاق بمسيرة الى جمعية المصارف

ذكرت معلومات صحافية أن مجموعة من المحتجين بدأت بالتجمع في ​ساحة ساسين​، تمهيدا للانطلاق بمسيرة شعبية تحت عنوان " ستدفعون الثمن" وفق مسار يبدأ من ساحة ساسين نحو بنك "بيبلوس"، فالهيئة العليا للتأديب، بنك "سرادار ​السوديكو​"، فوزارة المالية ​بشارة الخوري​ و​جمعية المصارف​ - الصيفي. ويحمل المحتجون الاعلام اللبنانية ولافتات نددت بالسياسات المصرفية، وسط حضور كثيف لممثلي وسائل الإعلام وإجراءات أمنية مشددة من جيش وقوى أمن داخلي.

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