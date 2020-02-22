محتجون بدأوا بالتجمع في فردان رفضا للسياسات المصرفية

ذكرت معلومات صحافية أن مجموعة من الناشطين بدأت بالتجمع في محلة الكونكورد ​فردان​ أمام المركز الرئيسي لـ"بنك لبنان والمهجر" تحضيرا للانطلاق بالمسيرة التي تحمل عنوان "ستدفعون الثمن" باتجاه ​ساحة الشهداء​، وسيكون لهم توقف أمام كل من المركز الرئيسي لـ"فرنسبنك" و​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​ وأمام المراكز الرئيسية لـ"بنك البحر المتوسط" و"بنك عوده" في باب إدريس، رفضا للسياسات المصرفية التي تستهدف صغار المودعين.

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