مديرية حماية المستهلك سطرت محاضر ضبط بحق صيدليات وشركات أدوية مخالفة

سطرت ​مديرية حماية المستهلك​ بتوجيه من وزير ​الاقتصاد​ والتجارة راوول نعمه، ٩ ​محاضر ضبط​ بحق صيدليات وشركات لبيع ​الأدوية​ الطبية، وذلك لارتكابها مخالفات للنصوص القانونية النافذة ومحاولة تحقيق ارباح غير مبررة عبر استغلال تهافت اللبنانيين على شراء كمامات الوجه الطبية. وفي هذا السياق، دعا نعمه المستهلكين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن 1739 أو عبر التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon لتسجيل الشكاوى وملاحقتها، مؤكدا "استمرار الوزارة في أداء مهامها والتشدد بضبط المخالفات".

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