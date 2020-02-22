مدير عام مستشفى بيروت: عزل تام بين الغرف المخصصة لمرضى الكورونا وباقي اقسام المستشفى

أكد مدير عام مستشفى بيروت الجامعي ​فراس الأبيض​ أن الاجراءات كان مخطط لها سابقاً ومنذ الأمس بدأنا بتنفيذ الخطة التي كانت مطروحة لمواجهة أي إحتمال لإصابة في ​فيروس كورونا​، مشيراً إلى أن هناك أمور يجب أن تستكمل.

وخلال مؤتمر صحافي، شدد الأبيض على أن هناك "عزل تام بين الغرف المخصصة لمرضى الكورونا وباقي اقسام المستشفى"، لافتاً إلى أن "الوقاية هي الأساس وضرورة الإلتزام بتعليمات ​وزارة الصحة​، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا في منطقة مصابة"، مؤكداً أن "الوقاية أفضل من أي علاج".

بدورها، أشارت رئيسة قسم التمريض في المستشفى إلى أنه "تم اتباع إجراءات خاصة حسب توصيات ​منظمة الصحة العالمية​ وتم تأمين المستلزمات الصحية والتنسيق مع ​الصليب الأحمر​"، في حين أشارت رئيسة المختبر الطبي إلى أن المستشفى لديها كل الإمكانيات لإجراء الفحص المعتمد لتشخيص فيروس كورونا، لافتة إلى أن "هذا الفحص دقيق جدا وحتى الآن فحصنا 27 عينة ومريضة واحدة كانت نتيجتها ايجابية".

