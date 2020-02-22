شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بإعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين لمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث أكد أبو شقة ، أن الحزب السياسي الناجح هو المستعد في أي لحظة للانتخابات ، منوها أن الحزب لن ينتظر لآخر لحظة قبل الانتخابات لإعداد المرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة العامة التي ستقدم مرشحين لم ينجح منها أحدا في الانتخابات البرلمانية ستُحل.

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ودعا أبو شقة ، رؤساء اللجان العامة إلى إعداد بيان واضح ومفصل عن اللجان الموجودة وتصور لزيادة العضويات وتقديمه له خلال 15 يومًا، موضحًا أنه كلما زادت عدد العضويات زادت قوة الوفد ، مؤكدا أنه خلال شهر ونصف يريد استكمال جميع اللجان العامة للحزب في المحافظات، وزيادة عدد العضويات في حزب الوفد.