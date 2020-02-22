شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية ترفض طعن هشام بدوى وتقضى باستمرار إعلان فوز محمد أبو العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية عن دائرة الجيزة.

وطالبت الدعوى التى أقامها هشام بدوى المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بوجوب إعادة إجراءات انتخابات هذه الدائرة طبقًا للقانون.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا، فيما أعلن إجراء جولة الإعادة على مقعد الدائرة السابعة ملوى بالمنيا بين المرشحين عبد الله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم رشدان، لعدم حصول أى منهما على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا، فيما أعلن إجراء جولة الإعادة على مقعد الدائرة السابعة ملوى بالمنيا بين المرشحين عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم رشدان، لعدم حصول أى منهما على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت ١٦.٨٥%، حيث حضر ٤٤٨٩٦ ناخبا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا ١٧.٩٢% حيث حضر ٧٩٧٣٣ ناخبا.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لدائرتى قسم الجيزة أول بمحافظة الجيزة، أسفرت على حصول المرشحين على الأصوات التالية:

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١- هشام محمد بدوى سيد وشهرته هشام بدوى وحصل على ٦٩١١ صوتا.

٢- الأمير موسى أحمد على محمد وحصل على ٢٧٢ صوتا.

٣- مجدى السيد السيد ياسين وشهرته مجدى ياسين محمد وحصل على ٢٧٣ صوتا.

٤- محمد محمد محمد ابو العينين وحصل على ٣٦٢١٣ صوتا.

وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة فوز المرشح محمد محمد ابو العينين لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعمالا لحكم المادة ٢٣ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.