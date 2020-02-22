شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في العالم إلى 2362 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم إلى 2362 حالة.

كما ارتفع عدد المصابين في العالم إلى 77 ألفا و921 حالة إصابة حتى اليوم السبت ، حسب بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وانتشر الفيروس في 38 دولة ومنطقة. وباستثناء البر الرئيسي للصين، بلغ إجمالي عدد الإصابات 1633 شخصا إلى جانب 17 وفاة.