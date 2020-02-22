شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في العالم إلى 2362 والان نبدء بالتفاصيل
كما ارتفع عدد المصابين في العالم إلى 77 ألفا و921 حالة إصابة حتى اليوم السبت ، حسب بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم .
وانتشر الفيروس في 38 دولة ومنطقة. وباستثناء البر الرئيسي للصين، بلغ إجمالي عدد الإصابات 1633 شخصا إلى جانب 17 وفاة.
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