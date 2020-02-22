شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُجلي 700 مواطن من إيران خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أكد مصدر في الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتي أن 5 طائرات ستصل اليوم وحتى فجر غد الأحد من إيران، وعلى متنها نحو 700 مواطن كويتي.
وأضاف المصدر "تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين".
وأوضح إن عدد القادمين في أول رحلة يتحاوز الـ120 راكباً، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم في حافلات إلى مبنى خاص بمطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.
وأشار أن الكويت أرسلت فريقاً من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران لفحص الركاب قبل صعودهم إلى الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.
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