الميناء يحقق فوزاً ثميناً على نفط الوسط في ممتاز الكرة

رياضة 2020-02-22 | 16:31 202 مشاهدة حقق فريق الميناء فوزا ثميناً على مستضيفه نفط الوسط في اللقاء الذي اقيم على ملعب كربلاء الدولي لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع البديل حسام مالك في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليهدي السفانة فوزا ثمينا وضعه في صدارة الترتيب. ويتصدر الميناء الترتيب رفقة القوة الجوية برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد نفط الوسط عند النقاط الثلاث. المحرر: محمد خليل

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