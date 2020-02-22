وزير الداخلية يوعز بإصدار مستمسكات رسمية لطفلة ناشدته في مدينة الطب

اوعز وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، السبت، بإصدار مستمسكات رسمية لطفلة ناشدته عبر مقطع فيديو في مدينة الطب.
وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الياسري "يستجيب لمناشدة الطفلة مينا حاتم ويزورها في مستشفى مدينة الطب ويوعز بإصدار مستمسكات رسمية لها بشكل فوري".
وكانت الطفلة مينا حاتم والتي تعرضت لصعقة كهربائية، ناشدت عبر مقطع فيديو وزير الداخلية باصدار مستمسكات رسمية لها.
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