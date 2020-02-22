تشيلسي يحطم توتنهام في دربي لندن

رياضة 2020-02-22 | 15:21 1,380 مشاهدة استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات، بالتغلب على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج في ديربي لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل ثنائية تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (15) وماركوس ألونسو (48)، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد أنطونيو روديجير بالخطأ في مرماه (89). وبتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة معززًا موقعه في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 40 نقطة في المركز الخامس.

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