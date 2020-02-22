أربعة ألوية في الحشد: تنصيب نائب لرئيس الهيئة يحتاج لسياقات قانونية غير متوفرة الآن

اعتبرت أربعة ألوية في الحشد الشعبي، السبت، تنصيب نائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي بأنه يحتاج إلى سياقات قانونية غير متوفرة الآن. وذكرت ألوية "فرقة العباس القتالية وفرقة الإمام علي ولواء علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية"، :"ليس لنا علم باي تنصيب لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الآن وإن ذلك يحتاج لسياقات قانونية غير متوفرة الان في في ظل حكومتين احدهما تصريف اعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها".



وأضافت أن "القوات المشكلة من قبل العتبات قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة وتنتظر الاجابة عليها بشكل رسمي".

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